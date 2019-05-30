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Офицер-преподаватель арестован по делу о взрыве в военной академии в Петербурге

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Одному из преподавателей петербургской академии имени Можайского предъявлено обвинение во взрыве, произошедшем в этом вузе в апреле этого года, сообщила в четверг газета "Коммерсант".

По сведениям издания, это бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он самостоятельно изготовил и принес в академию бомбу, чтобы потом "ее героически обезвредить".

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Предположительно, Закиров при помощи инсценировки хотел решить свои жилищные вопросы. Однако в итоге получил контузию, был обвинен в незаконном обороте взрывчатки и отправлен под домашний арест.

Взрыв неустановленного безоболочного предмета в одном из служебных помещений академии имени Можайского произошел днем 2 апреля. Источник в вузе сообщил тогда "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. По данным Минобороны, в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. В СК РФ сообщили, что взрыв в академии квалифицирован как покушение на убийство, возбуждено уголовное дело.

Источник, близкий к следствию, сообщал "Интерфаксу", что следствие отрабатывает несколько версий - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами до умышленного убийства.

Мощность сработавшего взрывного устройства составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, а состояло оно из бризантного вещества пластит и часового механизма.

Петербург академия имени Можайского

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