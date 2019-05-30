В Совфеде предупредили, что США попробуют вмешаться в сентябрьские выборы в РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета считает, что США попытаются вмешаться в предстоящие 8 сентября региональные выборы в России, в частности, в Москве, Петербурге и в Крыму.

"Очередная серия подобных попыток ожидается в связи с проведением Единого дня голосования 8 сентября, в том числе в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, а также в Крыму", - сказал на заседании комиссии её глава Андрей Климов.

По его словам, власти США и связанные с ними организации, включая НПО, на основании принятых в этой стране законов, официальных доктрин и иных документов "продолжают масштабную и целенаправленную политику по так называемому сдерживанию России".

"В этих целях Вашингтон, его союзники и партнеры используют доступные им средства, в том числе информационные, политико-административные, дипломатические, организационно-технические, финансовые для осуществления противоправного вмешательства в суверенные дела России, в частности, в период подготовки и проведения на территории РФ избирательных кампаний различного уровня", - считает сенатор.

По его словам, анализ полученных комиссией данных "позволяет говорить о продолжении подготовки с использованием зарубежных средств иностранных наставников граждан РФ с целью их вовлечения в стимулированную извне так называемую протестную политическую деятельность на территории РФ".