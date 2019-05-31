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Минюст РФ через суд потребовал ликвидации трех неактивных партий

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ добивается в Верховном суде прекращения деятельности трех политических партий, не участвовавших в выборах последние семь лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минюстом направлены (в Верховный суд - ИФ) административные исковые заявления о ликвидации Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России", политической партии "Альянс зеленых", политической партии "Союз горожан", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в пятницу в "Интерфакс" в ответ на запрос.

Согласно плану проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, "Минюст в 2019 году планово проверяет деятельность восьми политических партий, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в соответствии с федеральным законом "О политических партиях" эти организации могут быть ликвидированы по решению Верховного суда РФ в случае неучастия в выборах в течение семи лет подряд. При этом решение суда по административному делу о ликвидации политической партии может быть обжаловано в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства РФ.

В Минюсте добавили, что после вступления в силу решения суда о ликвидации политическая партия исключается из списка партий, имеющих право принимать участие в выборах.

В начале этого года в пресс-службе Минюста "Интерфаксу" сообщили, что, начиная с июня, ведомство проверит на предмет участия в выборах более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад.

По состоянию на начало этого года, в Едином государственном реестре юридических лиц значились 64 политические партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах.

Минюст РФ За женщин России Альянс зеленых Союз горожан

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