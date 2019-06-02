Познер отреагировал на включение своего имени в список "Миротворца"

Журналист и телеведущий Владимир Познер Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на включение своего имени в базу данных украинского сайта "Миротворец".

"Комментариев у меня нет. Комментировать глупости - дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и всё", - написал он на своем сайте.

По словам Познера, внесение в список "Миротворца" могло быть связано с его поездкой в Ялту в апреле в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе, нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".