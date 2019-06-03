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В Чебоксарах проверят сообщения о выехавшем на тротуар "Лексусе" Якубовича

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция в Чебоксарах проверят сообщения СМИ и соцсетей о том, что телеведущий Леонид Якубович на "Лексусе" проехался по тротуару в центре города.

Он добавил, что фото машины нарушителя было размещено в соцсетях.

В МВД не уточняют личность водителя, однако, по сведениям местных СМИ, за рулем внедорожника был Якубович, который приехал в Чебоксары для участия в праздничных мероприятиях.

По их сведениям, на пути Якубовича оказался автобус, поставленный поперек дороги для ограничения движения. Ведущий объехал его по тротуару, после чего оставил машину на проезжей части прямо за автобусом и отправился к сцене.

Леонид Якубович

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