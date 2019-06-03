В Удмуртии телефонная мошенница обманула 89 человек

Суд приговорил ее к четырем годам колонии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Ижевске суд признал виновной женщину, похитила 770 тысяч рублей у 89 человек, обманом узнав у них реквизиты их банковской карты и пароли. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Удмуртии.

Приговор вынесен 36-летней жительнице Кемеровской области.

Суд установил, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года она случайным образом звонила на мобильные номера граждан. Представляясь сотрудником службы безопасности банка, она говорила собеседнику, что с его счета пытаются оплатить интернет-покупку. Чтобы остановить сделку, она просила сообщить ей реквизиты банковской карты и одноразовые пароли, поступающие на мобильный телефон потерпевших.

После этого она вводила эти сведения в личные кабинеты потерпевших и переводила их деньги на свой счет.

Суд признал ее виновной в краже. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Суд также удовлетворил в полном объеме исковые требования потерпевших.