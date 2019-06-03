Минкультуры обнаружило незаконную субаренду помещений Российской академии художеств

Директор финансово-хозяйственного управления при РАХ Олег Крысанов освобожден от должности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ при проверке финансово-хозяйственного управления при Российской академии художеств выявило самовольную сдачу помещений академии в субаренду для 48 предприятий.

"Проверкой установлено, что руководство предприятия самовольно, в нарушение гражданского кодекса РФ, без согласования с собственниками имущества, федеральным агентством Росимущество и Минкультуры РФ, неправомерно предоставляло сторонним организациям помещение общей площадью 2,6 тыс. квадратных метров", - заявил журналистам замминистра культуры РФ Николай Овсиенко на коллегии министерства в понедельник.

Он отметил, что администрация управления также позволяла сторонним организациям передавать эти помещения в субаренду. По результатам проверки в помещениях находилось 48 субарендаторов.

Документы о сдаче в аренду предоставлены не были, добавил он.

"Помещение площадью 1200 квадратных метров неправомерно предоставлено в пользование, без заключения договора о взимании платы. В результате за 2017 и 2018 годы и первый квартал 2019 года недополучено более 16 млн рублей доходов", - сказал Овсиенко.

Большая часть помещений, закреплённая за академией, требует ремонта, подчеркнул Овсиенко. Не используются помещения площадью почти 5 тыс. квадратных метров, что составляет 50% от занимаемых помещений.

По результатам проверки директору ФГУП "Финансово-хозяйственное управление при РАХ" Олегу Крысанову было поручено в установленный срок подготовить отчёт о принятых мерах по устранению нарушений, однако он не был предоставлен, сказал Овсиенко.

В свою очередь глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что по решению ведомства Крысанов освобожден от занимаемой должности, а по результатам объяснения от Крысанова будет принято решение о передаче дела в прокуратуру.

"От должности мы вас освободим, дальше дайте пояснения контрольному отделу, и по итогам этих пояснений примем решение о направлении документов в прокуратуру, о возбуждении соответствующего дела", - сказал Мединский.