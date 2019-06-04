Поиск

Минобороны накроет Северный морской путь спутниковым "зонтиком"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - До конца года вся российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"Заполярная связь начнет работать, когда на орбиту будут выведены спутники "Меридиан-М". Обновление их группировки увеличит пропускную способность спутниковой системы связи и расширит зону ее доступности на всем протяжении Севморпути", - говорится в материале издания.

В нем также отмечается, что группировка спутников обеспечит глобальное покрытие, даст российским военным гарантированный доступ к защищенной высокоскоростной передаче данных, телефонии и другим видам связи, а также позволит минимизировать размер аренды ресурса у операторов сети общего пользования.

Издание напоминает, что о том, что космическая группировка российских спутников связи будет серьезно усилена уже в этом году, 31 мая сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

"До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии "Меридиан-М"", - заявил глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Кроме того, до конца года завершится и формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" - в ее состав войдут четыре космических аппарата. По словам министра обороны, это расширит зону доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами - в том числе в арктической зоне, говорится в материале "Известий".

Новости

Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске

Что произошло за день: понедельник, 3 июня

"Коммерсанту" грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

Суд арестовал экс-губернатора Конькова по делу о хищении 700 млн рублей

Опубликован X Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

Опубликован X Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Вексельберг назвал "тотальным жизненным кризисом" санкции США против него

Миллиарды полковника Захарченко

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');