Российский космический "грузовик" затоплен в Тихом океане

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-10" затоплен в акватории Тихого океана, сообщили в пресс-службе головной научной организации "Роскосмоса" - ЦНИИмаш.

Ранее во вторник корабль отстыковался от МКС.

"Прогресс МС-10" пристыковался к МКС 18 ноября 2018 года. Корабль доставил на МКС более 2 тонн различных грузов, в числе которых - топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

27 декабря двигатели корабля использовались для корректировки орбиты МКС.