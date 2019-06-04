Бездомную шведскую писательницу забрали в московскую полицию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Гражданка Швеции Мия Йоханссон, которая жила в Москве на улице в районе Киевского вокзала и которую в СМИ называют писательницей, находится в отделении МВД по Дорогомиловскому району столицы, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Я навестил Мию Йоханссон в ОМВД "Дорогомилово". Сейчас она содержится в камере для задержанных в административном порядке, ни на что не жалуется, благодарит полицейских за то, что накормили и вообще за хорошее отношение", - сказал Мельников агентству в понедельник.

По его словам, Йоханссон рассказала, что раньше жила недалеко от Киевского вокзала. Задержана женщина была за нарушение миграционного законодательства, уточнил Мельников.

"Она также сообщила, что хотела бы поменять вещи и сходить в душ. Сделать она это сможет, если ее поместят в центр временного содержания иностранных граждан", - добавил Мельников.

Ранее о 58-летней писательнице Мии Йоханссон сообщал телеканал "360", которому женщина рассказала, что она гражданка Швеции, попала в Россию в феврале этого года, где из-за того, что закончились деньги, в последний месяц живет под открытым небом.

По словам женщины, ее ограбили во Франции: забрали деньги, телефон и банковские карты - но паспорт сохранить удалось.

Йоханссон, говорилось в материале телеканала, утверждает, что пересекла Европу и через Украину попала в Россию. Женщина пояснила, что ей надо попасть в Канаду, поскольку в Ванкувере живет ее дочь.

В свою очередь, Иван Мельников в разговоре "Интерфаксом" отметил, что ОНК возьмет под контроль ситуацию с Йоханссон.