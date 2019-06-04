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В Челябинске двое полицейских получили сроки за сфабрикованное дело о похищении человека

Местный бизнесмен провел в СИЗО четыре месяца из-за ложных обвинений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Челябинске Металлургический районный суд приговорил к реальным срокам двух бывших полицейских. Они признались, что помогли следователю сфабриковать против местного предпринимателя уголовное дело. Их дело рассматривали в особом порядке, сообщил "Интерфаксу" и.о. начальника отдела областной прокуратуры Руслан Тимшин.

Бывшие оперуполномоченные Александр Федоров и Марат Кучугулов получили по три года колонии общего режима. Также проходивший по делу житель Челябинска Александр Захаров приговорен к условному сроку.

Суд и следствие установили, что весной 2016 года Кучугулов и еще один оперуполномоченный отдела полиции "Металлургический" России Федоров по предложению следователя районного отдела Следственного комитета инсценировали похищение жены бизнесмена Тюлегена Сапарова. А потом они помогли сфальсифицировать доказательства его причастности к этому преступлению. Захаров давал на Сапарова ложные показания, будто бы похищение организовал сам предприниматель.

После этого Кучугулов задержал Сапарова по обвинению в похищении человека. Бизнесмен провел под арестом больше четырех месяцев. В апреле 2017 года его уголовное дело закрыли по реабилитирующим оснований.

Дело на Сапарова сфабриковал по заказу его жены следователь Денис Гуламов, рассказывал раньше информированный источник "Интерфакса". Следователя с тех пор уволили, его дело выделили в отдельное производство, оно уже находится в суде. Также по делу о фальсификации проходят Тамара Сапарова, Анна и Виктор Лисовые, говорится в материалах суда.

Челябинск МВД

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