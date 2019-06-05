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В Новосибирске разработали среду программирования на отечественной платформе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Новосибирский институт программных систем" (входит в контур управления компании АО "Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех") разработали среду разработки программного обеспечения на отечественной платформе, сообщил гендиректор НИПС Александр Ляпидевский журналистам в среду.

"Из ключевых проектов, которые мы завершили буквально недавно - создание среды разработки программного обеспечения на отечественной платформе "Эльбрус" - Java-машины. Теперь, фактически, разработчики могут создавать программное обеспечение на отечественной платформе, это большой прорыв", - сказал он.

Также, отметил он, институт может являться центром переноса импортного программного обеспечения на отечественную платформу, что является одним из ключевых направлений импортозамещения.

Ляпидевский также сообщил, что институт стал федеральным центром по разработке технологии сквозного распределенного реестра (блокчейн) в рамках проекта "Цифровая экономика".

"Мы оперативно, в сжатые сроки разработали "дорожную карту" по сквозной технологии "Распределенный реестр", успешно ее представили на (заседании - ИФ) АНО "Цифровая экономика", защитили этот проект", - сказал он.

Новосибирский институт программных систем создан в 1972 году как филиал Института точной механики и вычислительной техники с целью разработки базового программного обеспечения для отечественных суперкомпьютеров "БЭСМ-Эльбрус".

Новосибирск

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