Начальник железнодорожной станции Томск-1 задержан по подозрению в получении взятки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники томского управления ФСБ задержали начальника железнодорожного вокзала Томск-1 и его заместителя по подозрению в систематическом получении взяток. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в среду.

"По предварительным данным, начальник вокзала и его заместитель ежемесячно получали деньги от владельцев торговых точек в зоне вокзала за незаконное использование электроснабжения. Общая сумма взяток составила более 300 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что начальника и его подчиненного задержали при получении очередной взятки.

По данному факту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

По данным еще одного источника, сумма платы за незаконное использование электроэнергии составляла 15 тыс. рублей ежемесячно.