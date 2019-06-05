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"Боинг" сел в Барнауле при сработавшей сигнализации о проблемах с закрылками

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Боинг" с 236 людьми на борту благополучно произвел нештатную посадку в Барнауле при сработавшей сигнализации о проблемах с закрылками, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Сегодня около 2:14 по местному времени в аэропорту Барнаула Алтайского края совершил посадку в нештатном режиме самолет Боинг 757-200, следовавший по маршруту Анталия - Барнаул", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что на борту находилось 7 членов экипажа и 229 пассажиров.

"Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным, при заходе самолета на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок.

Барнаул

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