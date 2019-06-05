Сбербанк создал прототип платформы для кредитования малого бизнеса физлицами

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк создал прототип платформы "Сберкредо" для кредитования малого и микробизнеса физлицами, говорится в пресс-релизе банка.

"Инвесторами площадки выступают физические лица - клиенты Сбербанка, а заемщики - представители малого и микробизнеса с уже сформированным бизнесом. Именно для них платформа представляет собой альтернативный способ привлечения инвестиций", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что инвестиционная P2B-платформа Сбербанка - это "своего рода институт развития, ориентированный на поддержку малого и среднего предпринимательства". Условия предоставления займов пока не раскрываются.