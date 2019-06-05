В Новосибирской области бывших полицейских будут судить за продажу машины подследственного

На этой "сделке" они заработали почти 600 тысяч рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Бердске перед судом предстанут бывшие полицейские, которых обвинили в перепродаже автомобиля у подследственного. Это бывший начальник следственного отдела МВД Бердска и бывшие оперуполномоченные, сообщила пресс-служба Новосибирской областной прокуратуры

По версии следствия, они уговорили подследственного, обвиняемого в с быте наркотиков, продать им Mitsubishi Outlander задним числом и по заниженной цене, за 400 тысяч рублей. При этом они пообещали, что выведут машину из-под обеспечительного ареста. Тот согласился. Затем они перепродали автомобиль почти за 1 млн рублей, а разницу в стоимости поделили.

Бывшему следователю предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, остальным фигурантам дела - в мошенничестве, присвоении, служебном подлоге и легализации преступно нажитых средств. Все они признали вину в полном объеме и попросили рассматривать их дело в особом порядке.

Обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Бердска Роман Сивак. Рассмотрит дело городской суд Бердска.