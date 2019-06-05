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"Ростелеком" купил 51% разработчика ПО для развития "умных городов"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" закрыл сделку по покупке 51% в уставном капитале ООО "Коркласс", сообщил оператор.

100% "Коркласса" принадлежало "Форпосту" Антона Черепенникова, который, в свою очередь, купил его у "Мегафона" в январе 2019 года за 640 млн рублей.

"Коркласс" разрабатывает информационно-аналитические центры контроля показателей регионов, разработку продуктов для экологического мониторинга, развитие направления IoT (internet of things, интернет вещей) в рамках построения умных городов. Сделка направлена на усиление компетенций "Ростелекома" в проекте "умный город", который оператор реализует в рамках госпрограммы "Цифровая экономика". ФАС одобрила покупку 19 апреля.

Решения разработчика уже внедрены в Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской областях и Республике Алтай, также завершается внедрение компонентов АПК "Безопасный город" на территории Иркутской области.

Ростелеком

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