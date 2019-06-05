Двух жителей Москвы арестовали по обвинению в убийстве перуанца

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московские следователи добились ареста двух молодых людей по обвинению в убийстве перуанца, пропавшего без вести 20 мая вместе с автомобилем представительского класса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пропавший мужчина - уроженец республики Перу Зару Мамани Оливьер, имевший двойное гражданство.

Мужчина на черном "Мерседесе" пропал по дороге в Москву 20 мая / / Уже больше недели волонтеры поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт", родственники и сотрудники полиции разыскивают 37-летнего Зара Мамани Карлоса Оливьера. По имеющимся данным, 20.. https://t.co/EFM6ie7dKM — Наро-Фоминск (@narofominsk_ru) May 30, 2019

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР, уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения мужчины по статьям 105 (убийство) и 158 (кража) УК РФ.

"По данным следствия, 20 мая мужчина выехал на своем автомобиле марки Mercedes-Benz в сторону Московской области, после чего на связь не выходил, о его местонахождении ничего неизвестно", - отметила пресс-служба.

По данным СКР, правоохранительные органы задержали двух жителей Москвы 1991 и 1992 годов рождения, которые, по предварительным данным, убили незнакомого им мужчину и украли его кредитную карту. Обоим уже предъявлено обвинение, они арестованы.