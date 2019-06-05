В Махачкале загорелась онкобольница

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Крыша онкологической больницы, расположенной почти в центре Махачкалы, загорелась в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Эту информацию подтвердили в Минздраве республики. "В горящем корпусе были пациенты, но как только началось задымление, они были эвакуированы", - сказали в пресс-службе Минздрава, отметив, что никто не пострадал.

В министерстве уточнили, что в горящем здании располагается радиологическое отделение

Издалека виден дым, ситуация уточняется. Спасатели ведут борьбу с огнем.