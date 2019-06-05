BuzzFeed сообщил о похищении данных с компьютеров представительства ЕС в Москве

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хакеры взломали компьютеры представительства Европейского союза в Москве и украли с них информацию, сообщает американский портал BuzzFeed со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний документ ЕС.

За атакой, утверждают источники издания, могут стоять некие "российские организации".

Специалисты ЕС обнаружили признаки кибершпионажа в апреле этого года, за несколько недель до выборов в Европарламент, сообщает издание. Кибератака началась в феврале 2017 года, она затронула как минимум два компьютера.

Эксперты не знают, какой объем информации был украден. Они не смогли определить и то, какую именно информацию похитили хакеры, сообщает BuzzFeed.

Публично сообщать о кибератаке Европейская служба внешних связей не стала, отмечает издание. Однако она подтвердила BuzzFeed тот факт, что "произошел инцидент". Портал со ссылкой на источник утверждает, что за атакой могли стоять некие "российские группировки".

В преддверии выборов в Европарламент в мае ЕС принял ряд мер для борьбы с кибератаками, в том числе разработал план по борьбе с дезинформацией, в частности, со стороны России, отмечает издание. Однако, рассказали источники BuzzFeed, некоторые из стран ЕС все еще делают недостаточно для противодействия действиям России, так как они недооценивают угрозу.