Семеро глухонемых вплавь добрались до острова на реке Дон, но не смогли вернуться обратно

Об этом сообщили в управлении МЧС по Ростовской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Ростовской области группа из семи человек решила доплыть до острова Комсомольский на реке Дон, но не смогла вернуться обратно. Как объяснили в пресс-службе регионального управления МЧС, это были глухонемые, они не могли позвать на помощь.

Их случайно обнаружили спасатели во время планового рейда по местам массового отдыха на водоемах. Всю группу эвакуировали на сушу.

Инцидент произошел в Аксайском районе.