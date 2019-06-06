Вопрос об участии Калви в работе ПМЭФ пока остался без ответа

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - За несколько часов до официального открытия Петербургского международный экономический форума вопрос о возможности участия в его работе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и остается без ответа.

Накануне вечером замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил "Интерфаксу", что ФСИН готов организовать поездку Калви на ПМЭФ, если следователи дадут на это "добро".

Он отметил, что в ведомстве такого уведомления "пока не получали".

"Ждем",- сказал замглавы ФСИН, заверив, что "если такое разрешение поступит - мы со своей стороны все сделаем, все организуем, как надо".

Днем ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что представители следствия не обсуждали с защитой Калви его возможную поездку на ПМЭФ.

Адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин во вторник вечером сообщил "Интерфаксу", что ответа следствия на ходатайство о поездке Калви на ПМЭФ сторона защита не получила. "Бумаги от следователя нет", - сказал адвокат.

В свою очередь ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков в интервью "Интерфаксу" во вторник подтвердил, что "30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил оргкомитету о возобновлении участия Калви в форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника".

При этом он напомнил, что за ходом форума можно следить на его сайте.

"Отмечу, что любой человек, который посещает официальный сайт форума www.forumspb.com, в разделе "Программа" может посмотреть прямую трансляцию деловых событий во время мероприятия, а после форума их можно посмотреть в режиме off line", - отметил Кобяков, отвечая на вопрос, действительно ли Калви зарегистрирован как участник форума и может ли он получить возможность работать на ПМЭФ, например, по видеосвязи.

Со своей стороны в Кремле заявили, что хотели бы видеть бизнесмена Калви среди участников форума, но не уполномочены предоставлять ему соответствующее разрешение.

"Мы сожалеем об этом. Конечно, мы бы хотели видеть Майкла среди участников форума, потому что он был достаточно активным игроком на российском рынке в течение более, чем 15 лет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

По словам Пескова, в Кремле "знают его как очень надежного бизнесмена, который был приверженцем российского рынка".

В Baring Vostok еще на прошлой неделе "Интерфаксу" сообщили, что адвокаты Калви подали прошение разрешить ему принять участие в ПМЭФ.

Калви находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Согласно актуальной программе ПМЭФ, на данный момент Baring Vostok на форуме представляет партнёр фонда Елена Ивашенцева.