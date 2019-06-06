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ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Дело возбуждено в отношении ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус".

По ее итогам проверки 2017 года ФАС выявила признаки нарушения компанией части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции, которые выразились в "координации экономической деятельности реселлеров Philips, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов", сообщили в пресс-службе регулятора.

Речь идет о смартфонах моделей Philips S309, Philips S307, Philips S337.

ФАС Philips

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