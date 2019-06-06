PwC объявила победителей конкурса "Деловая книга года в России"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Книга "Переговоры с монстрами" Игоря Рызова стала победителем премии PwC "Деловая книга года в России" в номинации "Лучшая книга российского автора".

Два года назад победила другая его книга - "Кремлевская школа переговоров".

Лучшей книгой года иностранного автора на церемонии, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), была названа книга "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни", написанная Нассимом Талебом.

Финалистами премии "Лучшая книга российского автора" стали книги "Превосходя ожидания. Выдающиеся истории искреннего сервиса", автор - Максим Недякин, и "Экспертные продажи. Новые методы убеждения покупателей", автор - Дмитрий Норка.

Номинантами премии "Лучшая книга российского автора" были названы книги "Продажник на всю голову. Крутые стратегии профессионала", автор - Владимир Якуба, и "Зловредные советы", автор - Виталий Антощенко.

В финалисты премии "Лучшая книга иностранного автора" вошли книги "PIXAR. Перезагрузка. Как вдохнуть в бизнес новую жизнь", автор - Лоуренс Леви, и "Обновить страницу. О трансформации Microsoft и технологиях будущего", автор - Сатья Наделла.

Номинантами премии "Лучшая книга иностранного автора" стали книги "Технологии четвертой промышленной революции", авторы - Клаус Шваб и Николас Дэвис, и "Илон Маск и поиск фантастического будущего", автор - Эшли Вэнс.

В 2019 году был отмечен почти двукратный рост количества участников народного голосования. Если год назад количество проголосовавших на момент завершения первого этапа достигало отметки в 9 тыс., то в этот раз их число составило порядка 17,5 тыс..

Среди российских авторов в финальном шорт-листе, как и в прошлом году, доминируют пишущие о мастерстве маркетинга и продаж, об улучшении клиентского сервиса, в то время как среди зарубежных - рассказывающие об историях успеха, о важности стратегического мышления в развитии бизнеса, а также о смелости начать все с "чистого листа".

Победителем конкурса "Деловая книга года в России" в 2018 году в номинации "Лучшая книга российского автора" стала книга "Анти-титаник" Ярослава Глазунова, а в номинации "Лучшая книга иностранного автора" лучшей была "Huawei: лидерство, корпоративная культура", авторы - Тянь Тао, Давид де Кремер и У Чуньбо.