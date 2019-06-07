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Житель Хакасии ранил полицейского двумя ножами

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции в городе Сорске (Хакасия) получил ножевые ранения при нападении местного жителя, сообщает пресс-служба управления МВД России по республике в пятницу.

В ночь на 6 июня в полицию поступило сообщение об исчезновении женщины, во время поисков которой стражи порядка приехали на дачный участок к ее мужу.

"Во время осмотра хозяйственных построек на территории участка на стажера полиции внезапно сзади напал супруг разыскиваемой женщины и, держа в руках два ножа, нанес представителю власти множественные удары по голове и различным частям тела", - говорится в сообщении.

23-летнего полицейского с множественными колото-резаными ранами головы и тела доставили в городскую больницу.

Позже было установлено, что заявление о похищении женщины было ложным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Злоумышленник задержан.

Хакасия

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