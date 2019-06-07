Гордеев распределил полномочия по контролю за обращением с животными

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, посвященное тому, как федеральные органы исполнительной власти осуществляют полномочия в области обращения с животными.

По итогам обсуждения было принято решение, что Минприроды останется ключевым ведомством, отвечающим за обращение с животными во всех вопросах, кроме содержания и использования их в культурно-зрелищных целях.

Росприроднадзор будет наделен полномочиями по надзору в области обращения с животными (за исключением требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях).

Россельхознадзор получит полномочия по надзору в области обращения с животными в части, касающейся соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Ведомство также будет осуществлять лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Широкий круг вопросов и ответственности требует выделения этой сферы в отдельный вид государственного надзора и четкого разграничения полномочий и функционала федерального и регионального надзоров. Для этого готовится соответствующий проект постановления "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий в области обращения с животными". Документ предусматривает наделение Минприроды России, Росприроднадзора и Россельхознадзора дополнительными полномочиями.

На совещании Гордеев напомнил, что основной закон об обращении с животными прошел длительную процедуру межведомственного согласования и недавно был принят Госдумой. Теперь важно в срок закончить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, отметил он.

По словам вице-премьера, у правительства появилась новая зона ответственности перед обществом и государством - цивилизованное обращение с животными, по которому будет понятно, насколько гуманным становится само общество и отношение к животным.