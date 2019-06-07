Поиск

Гордеев распределил полномочия по контролю за обращением с животными

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, посвященное тому, как федеральные органы исполнительной власти осуществляют полномочия в области обращения с животными.

По итогам обсуждения было принято решение, что Минприроды останется ключевым ведомством, отвечающим за обращение с животными во всех вопросах, кроме содержания и использования их в культурно-зрелищных целях.

Росприроднадзор будет наделен полномочиями по надзору в области обращения с животными (за исключением требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях).

Россельхознадзор получит полномочия по надзору в области обращения с животными в части, касающейся соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Ведомство также будет осуществлять лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Широкий круг вопросов и ответственности требует выделения этой сферы в отдельный вид государственного надзора и четкого разграничения полномочий и функционала федерального и регионального надзоров. Для этого готовится соответствующий проект постановления "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий в области обращения с животными". Документ предусматривает наделение Минприроды России, Росприроднадзора и Россельхознадзора дополнительными полномочиями.

На совещании Гордеев напомнил, что основной закон об обращении с животными прошел длительную процедуру межведомственного согласования и недавно был принят Госдумой. Теперь важно в срок закончить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, отметил он.

По словам вице-премьера, у правительства появилась новая зона ответственности перед обществом и государством - цивилизованное обращение с животными, по которому будет понятно, насколько гуманным становится само общество и отношение к животным.

Алексей Гордеев Россельхознадзор Минприроды Росприроднадзор

Новости
ПМЭФ-2019

Путин заявил об отсутствии планов объединения РФ и Белоруссии

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Вопрос об аресте журналиста Голунова решат в субботу

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Москве начали задерживать вышедших в поддержку Голунова пикетчиков

В Москве начали задерживать вышедших в поддержку Голунова пикетчиков

Севастополь затопило месячной нормой осадков

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунова проверяют на причастность к банде наркоторговцев

Голунова проверяют на причастность к банде наркоторговцев
Попытка блокировки Telegram

Дуров пригласил сотрудников "Яндекса" разрабатывать агрегатор новостей для Telegram

Маргариту Симоньян выписали из больницы

Маргариту Симоньян выписали из больницы
Дело Baring Vostok

Артем Аветисян раскритиковал СМИ и комиссию РСПП по этике в связи с делом Калви

Задержаны еще трое причастных к убийству спецназовца ГРУ Белянкина

Задержаны еще трое причастных к убийству спецназовца ГРУ Белянкина
ПМЭФ-2019

Президент РФ заявил о необходимости "очищения" судов и силовых структур

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');