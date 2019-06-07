Двух полицейских арестовали в Калмыкии за убийство местной жительницы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Двое из трех бывших сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве жительницы Элисты, заключены под стражу, еще один объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По ходатайству следователя, в отношении двух бывших участковых уполномоченных УМВД России по Элисте судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что им инкриминируется соучастие в убийстве жительницы города Элиста, сообщение об исчезновении которой поступило 30 мая 2019 года. Следователями восстановлены все детали преступления, допрошены очевидцы происшествия.

Подозреваемые дали признательные показания, рассказали о месте сокрытия тела потерпевшей и мотивах преступления. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение.

Организован федеральный розыск третьего подозреваемого - Романа Ланцынова.

Ранее сообщалось, что трое участковых уполномоченных УМВД по Элисте подозреваются в убийстве местной жительницы. Двое из них задержаны, третий объявлен в розыск.

По версии следствия, 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт, в ходе которого она была задушена. Чтобы скрыть преступление злоумышленник вызвал на подмогу еще двух участковых, вместе с которыми вывез тело женщины и спрятал.

По данным СМИ, 65-летняя Лидия Година вместе с мужем владела небольшим магазином по продаже посуды в 6-м микрорайоне Элисты. Участковый задушил ее 30 мая после того, как женщина отказалась платить мзду за "покровительство", а потом попросил коллег помочь спрятать тело. Соучастники вывезли труп за 60 километров от Элисты и спрятали в трубе рядом с поселком Кегульта.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Из органов внутренних дел уволены как подозреваемые, так и ряд руководителей органов внутренних дел по Республике Калмыкия.

Как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, супруг жительницы Калмыкии, в убийстве которой подозреваются трое участковых, был найден мертвым у себя дома 31 мая. Он был после операции и нуждался в посторонней помощи. В день смерти он успел позвонить в полицию и сообщить о том, что его жена ушла 30 мая из дома и не вернулась.