Вступил в силу закон об ужесточении наказания за кражу электричества

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за самовольное подключение к электро- или тепловым сетям, а также за безучетное использование электрической и тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов.

Речь идет о случаях, когда преступление совершено повторно. Теперь документ предусматривает наказание физических лиц штрафом от 15 до 30 тысяч рублей, должностных лиц - штрафом от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от двух до трех лет; юридических лиц - штрафом от 200 до 300 тысяч рублей.

При этом наказание за первое нарушение закона остается прежним. Оно влечет штраф для физических лиц в размере 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц - штраф 30-80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц - штраф от ста до двухсот тысяч рублей.

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" был принят Госдумой 21 мая и одобрен Советом Федерации 22 мая.