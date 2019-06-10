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На бывшего замглавы администрации Барнаула завели дело о взятке в 1 млн рублей

Дело возбудили по материалам ФСБ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В отношении заместителя главы администрации Барнаула возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Дело завели по материалам ФСБ, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

По версии следствия, на протяжении 2017-2019 годов подозреваемый получил от бизнесмена больше 1 млн рублей взятки за то, что он дал подчиненным указания заключать в компанией этого бизнесмена муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.

В пресс-службе мэрии Барнаула "Интерфаксу" уточнили, что фигурантом дела стал бывший замглавы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко. 6 июня глава Барнаула Сергей Дугин освободил его от должности по собственному желанию.

Его пока не задержали, с ним проводят следственные действия, уточнили агентству в пресс-службе СК.

Барнаул Алтайский край ФСБ СКР

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