Колонна МЧС встала на трассе "Дон" из-за ДТП

В машины ведомства во время технической остановки врезалась фура

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ДТП задержало на трассе "Дон" колонну МЧС, которая направлялась в Керчь на работы по разминированию. Две машины ведомства получили повреждения и не смогли продолжить движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

ДТП произошло в 9:35 на 201-м километре трассы в Тульской области. Четыре машины колонны совершили техническую остановку. В этот момент в них врезалась фура.

Пострадали пять сотрудников МЧС, сообщили в управлении. Их госпитализировали

В МЧС планируют заменить поврежденные автомобили на резервные в течение нескольких часов. После этого колонна возобновит движение в Керчь.