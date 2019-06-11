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Пожар на острове в Архангельской области охватил четыре дома

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пожар на острове Кего в Архангельской области распространился на четыре частных дома и две надворные постройки, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Общая площадь пожара 700 кв. м. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В настоящее время личный состав и мотопомпы доставляют на остров катерами.

"В 16:47 обнаружен погибший, это хозяин дома, с которого начался пожар. Загорелся ещё один дом (шестой). Ранг пожара повышен до 2-го номера", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре в одном из частных домов на острове Кего поступила во вторник в 14:22. Штормовой ветер (до 17-20 м/с) стал причиной распространения огня на соседние постройки в Новом поселке. Буксирное сообщение на Двине отменено из-за непогоды.

Архангельская область

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