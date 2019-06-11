Копии паспортов нашли в заброшенном здании в саратовском Балаково

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы города Балаково Саратовской области проверяют информацию местных СМИ о копиях паспортов, разбросанных в одном из зданий, сообщается на сайте регионального СУ СКР во вторник.

По данным СМИ, в июне этого года в заброшенном здании на улице 20 лет ВЛКСМ местные жители обнаружили коробки и мешки с копиями паспортов и договоров с банком. В этих документах были указаны анкетные данные граждан, их домашние адреса, говорится в сообщении.

"В открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну", - отмечается в пресс-релизе.

Следователи намерены выяснить, каким образом документы попали в открытый доступ, кем и при каких обстоятельствах было совершено это преступление.