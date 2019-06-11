Поиск
Важно 17:03
Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Копии паспортов нашли в заброшенном здании в саратовском Балаково

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы города Балаково Саратовской области проверяют информацию местных СМИ о копиях паспортов, разбросанных в одном из зданий, сообщается на сайте регионального СУ СКР во вторник.

По данным СМИ, в июне этого года в заброшенном здании на улице 20 лет ВЛКСМ местные жители обнаружили коробки и мешки с копиями паспортов и договоров с банком. В этих документах были указаны анкетные данные граждан, их домашние адреса, говорится в сообщении.

"В открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну", - отмечается в пресс-релизе.

Следователи намерены выяснить, каким образом документы попали в открытый доступ, кем и при каких обстоятельствах было совершено это преступление.

Балаково Саратовская область

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов получил право на реабилитацию после прекращения дела

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Реакция на освобождение Голунова

Реакция на освобождение Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Тимченко поблагодарила тысячи неравнодушных за освобождение Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Задержавших Голунова полицейских отстранили от работы

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Глава Роскомнадзора: у меня нет чиновничьего восторга от получения "рубильника" для отключения Рунета

Глава Роскомнадзора: у меня нет чиновничьего восторга от получения "рубильника" для отключения Рунета

Первый канал обещал усовершенствовать систему голосования в шоу "Голос"

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

В петербургском порту изъяли 400 кг кокаина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');