Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту того, что двое детей в Серове подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Информация о том, что горят венки и что к этому имеют отношение два ребенка, поступила в полицию во вторник вечером. На место выехали сотрудники территориального ОВД из подразделения по делам несовершеннолетних.

"Было проанализировано видео с камер видеонаблюдения. В итоге по приметам удалось установить двух юных пироманов", - отметил Горелых.

По его словам, одному мальчику шесть лет, второму семь.

Выяснилось, что дети играли, вытащили одну ветку из венка, поднесли ее к огню, она вспыхнула, и в результате произошел пожар. На место выезжали пожарные расчеты.

По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

Горелых добавил, что, вероятнее всего, на родителей мальчиков будут заведены административные дела по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которая предусматривает штрафные санкции.