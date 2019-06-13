В одном из районов Якутии введен локальный режим ЧС из-за прорыва нефтепровода

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов произошел на нефтепроводе АО "Иреляхское" (принадлежит ООО НГДУ "Восточная Сибирь") в Мирнинском районе, введен локальный режим ЧС, сообщает пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

"Разлив нефтепродуктов произошел на значительной площади в семи-восьми километрах от города Мирный. В связи с тем, что нефтепровод находится под землей, визуально установить место разрыва невозможно", - говорится в сообщении.

НГДУ "Восточная Сибирь" обязали ликвидировать последствия аварии.

Министерство и управление Росприроднадзора проводят внеплановую проверку.

На место вылетел специалист "Службы спасения Якутии" - эксперт в сфере ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.