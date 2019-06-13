Свердловская больница заплатит больше 1 млн рублей ослепшей пациентке

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд обязал больницу выплатить компенсацию морального вреда женщине, которая ослепла на один глаз после неудачной операции, сообщает пресс-служба суда.

В июле 2017 года женщину госпитализировали в глазное отделение Свердловской областной клинической больницы №1 для плановой операции по замене хрусталика левого глаза. "Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно. Глаз потерял светоощущение и перестал видеть", - говорится в сообщении.

В августе 2017 года пациентке провели вторую операцию, во время которой произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через десять дней женщина вновь оказалась на операционном столе, но восстановить ей зрение врачам не удалось.

Специалисты территориального фонда ОМС проверили качество оказания медпомощи и выявили множество дефектов. В частности, отсутствовал этапный эпикриз за весь период пребывания больной в стационаре, не было консилиума врачей и контрольного сканирования глазного яблока.

Пострадавшая подала иск в Красноуфимский районный суд о возмещении морального и материального ущерба. В заявлении истец просила взыскать с больницы 1,5 млн рублей компенсации морального вреда, 15,6 тысяч рублей материального ущерба и пять тысяч рублей расходов по оплате юридических услуг.

Районный суд частично удовлетворил требования истца: с ответчика в полной сумме взысканы расходы на услуги адвоката и материальный ущерб, компенсация морального вреда составила 1 млн рублей.

Ответчик оспорил решение в Свердловском областном суде, просил полностью отказать в удовлетворении исковых требований. Но суд высшей инстанции оставил решение без изменений, а апелляционную жалобу медиков - без удовлетворения.