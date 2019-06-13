В Челябинской области начались поиски мальчика, похищенного отцом-сектантом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения в Челябинске четырехлетнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в четверг.

Мать ребенка сообщила о похищении сына днем из двора дома в Ленинском районе 9 июня. В совершении преступления подозревают биологического отца мальчика - жителя Челябинска 1990 года рождения, отмечается в пресс-релизе. Местонахождение мужчины и мальчика пока не удалось установить.

Дело возбуждено по статье о похищении несовершеннолетнего (п."д" ч.2 ст.126 УК РФ).

По данным новостного сайта Ura.ru, похищение произошло на глазах матери и отчима мальчика, когда они садились в машину. Похититель распылил перцовый баллончик в глаза мужчине, пытавшемуся вернуть ребенка, и скрылся. Родители пытались догнать автомобиль похитителя, но безуспешно.

Мать ребенка заявила СМИ, что родной отец мальчика несколько лет назад вступил в секту и неоднократно заявлял ей, что заберет сына, чтобы воспитывать в естественных природных условиях на натуральном хозяйстве. По ее словам, в момент похищения у мужчины был нож и газовый баллончик.