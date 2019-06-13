В Татарстане расширят до четырех полос мост через Свиягу и построят еще один

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мост через реку Свияга в Татарстане, разделяющий Зеленодольский и Верхнеуслонский районы, расширят до четырех полос.

ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" (входит в Росавтодор) объявило тендер на реконструкцию мостового перехода через Свиягу на 757 км автомобильной дороги М-7 "Волга", говорится в конкурсной документации.

Начальная цена контракта - 4,7 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до ноября 2023 года.

Проект предполагает реконструкцию существующего моста и строительство нового каждый протяженностью около 400 метров.

Заявки будут приниматься до 27 июня, аукцион в электронной форме планируется провести 1 июля.

Ранее сообщалось, что Росавтодор планирует в текущем году начать реконструкцию 18-ти километрового участка (735-753 км) на границе с Чувашской Республикой. Также продолжится реконструкция 10-километрового участка автомобильной дороги М-7 на участке (761-771 км) в Зеленодольском районе.

После завершения работ на трех объектах, включая мостовой переход, протяженность трассы М-7 "Волга" в границах Татарстана с четырьмя полосами движения составит 326 км.

Ранее сообщалось, что в прошлом году была завершена реконструкция федеральной трассы М-7 "Волга" на участке от Казани до Набережных Челнов протяженностью 220 км. Дорога была переведена из II категории (двухполосная, шириной 9 метров) в категорию IБ (по две полосы движения в каждую сторону с шириной проезжей части по 7,5 метра). В настоящее время ведется реконструкция трассы в направлении Чувашии.