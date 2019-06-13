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МИД РФ увидел опасность в доктрине США по стратегической стабильности

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия будет добиваться от США ответов по ряду доктринальных документов в области стратегической стабильности, сообщил, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас есть целый ряд к вопросов к американцам по поводу их намерений в связи с запуском Вашингтоном многостороннего процесса по "созданию среды, благоприятствующей ядерному разоружению", на эту тему мы высказали ряд вопросов", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"У нас есть серия незакрытых тем по американским доктринальным документам. Мы американцев будем настойчиво выводить на реакцию по нашим озабоченностям и конкретным призывам откликнуться на очевидную необходимость внести ясность в опасные, на наш взгляд, элементы доктринальных установок США", - добавил он.

Рябков отметил, что ключевым для России в сфере стратстабильности остается вопрос Договора об СНВ (стратегических наступательных вооружениях).

"Нам необходимо обеспечить некое поступательное движение в пользу его продления, при условии решения известной проблемы с переоборудованием части американских носителей", - сказал замминистра.

Он отметил, что накануне в предметном ключе представил американцам позицию РФ по этим и другим вопросам.

Накануне в Праге состоялась встреча Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Предыдущая встреча Рябкова и Томпсон состоялась 31 января в Пекине "на полях" совещания ядерной "пятерки".

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