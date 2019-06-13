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Председатель садоводческого хозяйства убил соседку по даче из-за пропавших котят

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Председатель садового товарищества, расположенного в Александровском районе Владимирской области, задержан по подозрению в убийстве соседки, сообщает в четверг региональное управление СКР.

По данным следствия, 37-летний житель Москвы, возглавлявший СНТ под Владимиром, решил, что его соседи по даче причастны к убийству его кошки и исчезновению котят.

Утром 11 июня подозреваемый взял пневматический пистолет и спрятался в лесополосе. Когда его 65-летняя соседка вышла из дома и пошла по дороге, мужчина избил ее, выстрелил из пневматического пистолета и несколько раз ударил лопатой по голове. От полученных травм пенсионерка умерла.

Отмечается, что после совершения преступления председатель СНТ сам позвонил в полицию. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По решению следователя состояние здоровья подозреваемого оценят психиатры.

Владимирская область

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