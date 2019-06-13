В Петербурге загорелся завод "Красный выборжец"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу тушат пожар на территории металлургического предприятия "Красный выборжец" на Контратьевском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

"На заводе "Красный выборжец" горит трансформатор на площади 60 кв. м. Допуск на тушение получен, готовится пенная атака", - сказал собеседник.

По данным сайта предприятия, АО "Завод "Красный Выборжец" - одно из ведущих в России предприятий по обработке цветных металлов. Оно выпускает изделия из меди и сплавов на ее основе в виде листов и лент.