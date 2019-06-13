Программист в Петербурге отсудил 23 млн рублей по иску к "дочке" Amazon

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Приморский суд Петербурга вынес решение о выплате программисту Антону Мамичеву более 23 млн рублей по иску о защите интеллектуальной собственности, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Работая в ООО "Интервим", Мамичев создал программу eLearning Metadata Manager для разработчиков контента электронных курсов. После увольнения из организации он обнаружил, что из строки кода программы исчезли упоминания о нем как о разработчике.

Администратором домена, на котором размещена программа, является Veeam Software AG, провайдером хостинга домена - Amazon Technologies Inc, регистратором доменного имени - GoDaddy.com.

Мамичев подал иск к американской Amazon Technologies Inc., швейцарской Veeam Software AG и ее дочерней структуре - петербургской ООО "Интервим". Третьими лицами по иску были заявлены американский сайт Godaddy.com и дочерняя структура Veeam Software Limited - ООО "Эмаст Софтвер Корпорэйшн".

Разработчик просил суд признать за ним авторское право на программу и взыскать с ответчиков в общей сложности более 43,8 млн руб. В частности, со своего бывшего работодателя ООО "Интервим" он просил взыскать компенсацию за удаление информации об авторском праве в размере более 8 млн руб. и еще около 18 млн руб. за нарушение исключительных прав на программу, с Veeam Software AG - еще почти 18 млн руб. за нарушение исключительных прав. Кроме того, Мамичев требовал запретить Veeam Software AG пользоваться программой любым способом. К Amazon Technologies Inc. было предъявлено требование об удалении экземпляров программы и запрете на ее использование.

После уточнений в судебных заседаниях сумма требований снизилась до 27,6 млн руб.

Рассмотрев иск, суд признал Мамичева автором программы eLearning Metadata Manager и признал за ним исключительное право на использование программы. Суд также взыскал в его пользу с ООО "Интервим" почти 1,6 млн руб. в счет компенсации за удаление информации об авторстве и аналогичную сумму - с Veeam Software Group GmbH в счет компенсации за использование программы с удаленным знаком охраны авторского права.

В счет компенсации за воспроизведение программы с ООО "Интервим" и Veeam Software Group GmbH взыскано более 2,2 млн руб.

Также с Veeam Software Group GmbH в пользу Мамичева в счет компенсации за предоставление доступа к экземпляру программы на сервере api.veeamuniversity.com взыскано 17,6 млн руб.

Суд запретил ООО "Интервим" и Veeam Software Group GmbH использовать программу eLearning Metadata Manager любым способом.

Таким образом, Приморский суд Петербурга взыскал в пользу программиста в общей сложности более 23 млн руб. без учета взысканной с ответчиков госпошлины.