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Пенсионер стал фигурантом дела из-за раскрашенного памятника Ельцину в Екатеринбурге

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пенсионер, изрисовавший памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге красной краской, стал фигурантом уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1959 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов", - уточнил Горелых.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, злоумышленник 8 июня разрисовал красной краской буквы фамилии Ельцина на постаменте памятника.

Екатеринбург Борис Ельци

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