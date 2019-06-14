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Студент колледжа умер на военных сборах в Якутии

Ему стало плохо на зарядке, врачи не смогли ему помочь

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Якутии на военно-полевых сборах в поселке Заря Мирнинского района умер 16-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 8 июня. Подростку стало плохо во время утренней зарядки, после чего он был доставлен в больницу. Спасти его не удалось.

Начата проверка. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Якутия Следственный комитет военные сборы

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