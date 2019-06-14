Cын экс-вратаря хоккейной сборной Соколова допрошен по делу об убийстве матери

Фото: ТАСС, Кристина Бражникова

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний сын экс-вратаря ХК СКА и хоккейной сборной России Максима Соколова допрошен после убийства его матери в поселке Новая Романовка в Ленинградской области, сообщает в пятницу пресс-служба областного управления СКР.

"По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли предполагаемое орудие преступления. Также опрошены некоторые жители коттеджного поселка, живущие в непосредственной близости от места преступления, а также отец семейства - экс-хоккеист Соколов.

СКР не уточняет, в каком именно преступлении подозревается несовершеннолетний ребенок из семьи Соколовых.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, несовершеннолетний сын семейства накануне изложил правоохранительным органам свою версию событий. Он рассказал, что 13 июня находился в своей комнате на втором этаже дома, когда около 13:00 к нему забежал старший брат с ножом, стал душить его одной рукой, а другой пытался ударить ножом. Младшему ребенку, с его слов, удалось выбежать из дома. После этого он обратился к взрослому соседу, взял у него два ножа для самообороны и вместе с ним вернулся в дом. Там они увидели труп матери, после чего младший сын несколько раз ударил старшего ножом. Последний был доставлен в больницу Всеволожска.

13 июня в частном доме в коттеджном поселке Новая Романовка было обнаружено тело убитой хозяйки дома - супруги вратаря ХК СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова.

СМИ сообщали, что нападение на нее, предположительно, совершил 18-летний сын Максим, вратарь СКА-1946.