Детский омбудсмен по Москве призвал Малышеву извиниться за "детей-кретинов"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович предлагает не переносить в правовое поле ситуацию с телеведущей Еленой Малышевой, но считает важным услышать извинения от ведущей и телеканала по поводу детей с особенностями, которых она назвала "детьми-кретинами".

"Нужно прекратить все переводить в правовое, судебное поле. Просто если поднялась волна, то, надеюсь, она сформирует современную цивилизованную норму, не только для телевидения, но для всех граждан. Думаю, естественным и нормальным было бы принести извинения, и ведущий может найти достойные слова в этой ситуации, и Первый канал, который несет ответственность за выходящие на нем передачи", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что соответствующие медицинские диагнозы действительно существуют, но, "во-первых, пора их менять, во-вторых, уж точно не использовать эти определения на телевидении, поскольку очевидно, что слушает программу не специальная медицинская аудитория, а широкая, и это абсолютно недопустимо".

"Какой-то приглашенный человек в студии может нарушать этические, языковые, законодательные нормы, но ведущие... уж точно не должны это делать. Это мало того, что вызывает чувство брезгливости, это вызывает тревогу, поскольку "легализует" такую поведение, в том числе для подростков", - сказал Бунимович.

Ранее Малышева в эфире программы "Жить здорово" подняла тему о "детях-кретинах", объяснив, что это медицинский термин, определяющий "степень умственной отсталости". Также в заставке программы было написано: "Мой ребенок – идиот".