Поиск

Детский омбудсмен по Москве призвал Малышеву извиниться за "детей-кретинов"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович предлагает не переносить в правовое поле ситуацию с телеведущей Еленой Малышевой, но считает важным услышать извинения от ведущей и телеканала по поводу детей с особенностями, которых она назвала "детьми-кретинами".

"Нужно прекратить все переводить в правовое, судебное поле. Просто если поднялась волна, то, надеюсь, она сформирует современную цивилизованную норму, не только для телевидения, но для всех граждан. Думаю, естественным и нормальным было бы принести извинения, и ведущий может найти достойные слова в этой ситуации, и Первый канал, который несет ответственность за выходящие на нем передачи", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в пятницу.

В РоссииЕлена Малышева ответила на критику своих заявлений об остеопатахЧитать подробнее

Он отметил, что соответствующие медицинские диагнозы действительно существуют, но, "во-первых, пора их менять, во-вторых, уж точно не использовать эти определения на телевидении, поскольку очевидно, что слушает программу не специальная медицинская аудитория, а широкая, и это абсолютно недопустимо".

"Какой-то приглашенный человек в студии может нарушать этические, языковые, законодательные нормы, но ведущие... уж точно не должны это делать. Это мало того, что вызывает чувство брезгливости, это вызывает тревогу, поскольку "легализует" такую поведение, в том числе для подростков", - сказал Бунимович.

Ранее Малышева в эфире программы "Жить здорово" подняла тему о "детях-кретинах", объяснив, что это медицинский термин, определяющий "степень умственной отсталости". Также в заставке программы было написано: "Мой ребенок – идиот".

Евгений Бунимович Елена Малышева

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК в отчете о катастрофе SSJ 100 указал на отключение автопилота и связи из-за молнии

ФАС попросит объяснений у "Вымпелкома" и Mail.ru по корпоративному конфликту

ФАС попросит объяснений у "Вымпелкома" и Mail.ru по корпоративному конфликту

Экс-глава "СИБУРа" купил нефтяную компанию в России

ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Жители Донбасса начали получать российские паспорта

Жители Донбасса начали получать российские паспорта
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов еще не принял решение об участии в воскресном митинге в Москве

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

Госдума рассмотрит изъятие у чиновников денег неизвестного происхождения

Госдума рассмотрит изъятие у чиновников денег неизвестного происхождения

Cын экс-вратаря хоккейной сборной Соколова допрошен по делу об убийстве матери

Cын экс-вратаря хоккейной сборной Соколова допрошен по делу об убийстве матери
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');