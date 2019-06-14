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Капитан украинского судна компенсирует ущерб по делу о браконьерстве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Балаклавский районный суд Севастополя огласил в пятницу приговор Виктору Новицкому - капитану судна, задержанного год назад за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041".

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, моряка признали виновным в незаконной добыче биоресурсов (ч.3 ст.256 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 550 тысяч рублей, однако суд сразу освободил Новицкого от выплаты с учетом его содержания под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде для Новицкого отменена, гражданский иск прокурора Севастополя в защиту интересов РФ удовлетворен. "Взыскать с Новицкого в пользу государства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, - 439 334 рубля 50 копеек", - огласила судья.

Сам Новицкий отказался общаться с журналистами.

Как сообщила ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, судебное заседание прошло раньше намеченного срока "благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами".

До оглашения приговора Новицкий находился в Крыму под подпиской о невыезде и жил в съемной квартире.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано у побережья Крыма за незаконный промысел рыбы в мае 2018 года. На него был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины Новицкого было возбуждено уголовное дело.

Экипаж "ЯМК-0041" покинул Крым осенью 2018 года в результате обмена на моряков задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна "Норд" (порт приписки - Керчь).

Крым Виктор Новицкий

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