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Пожар на полигоне по утилизации боеприпасов под Воронежем локализован

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на полигоне "Погоново" в Воронежской области локализовано, пострадавших нет, сообщили в пятницу в министерстве обороны России.

В сообщении Минобороны говорится, что в тушении приняли участие штатные пожарные команды гарнизона и расчеты МЧС. Продолжается проливка территории.

По словам военных, возгорание произошло из-за пала травы, огонь перекинулся на территорию полигона.

Между тем в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что возгорание локализовано на площади трех гектаров, на расстоянии 15 км от ближайшей застройки.

Воронежская область

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