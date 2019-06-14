Посольство РФ в США выясняет обстоятельства смерти чемпиона РФ по сноуборду Кольцова

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в США направили американским властям запрос с целью выяснения обстоятельств смерти Кольцова.

"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям", - сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве.

В дипмиссии отметили, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками Кольцова.

Американский телеканал CBS News сообщил ранее, что чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был убит в Лос-Анджелесе. По данным телеканала, выстрел был произведен из автомобиля, проезжавшего мимо Кольцова. Трагическое происшествие случилось 10 июня.

Против человека, выстрелившего в Кольцова, выдвинуты обвинения в убийстве. Кроме того, его подозревают в нескольких попытках вооруженного ограбления.