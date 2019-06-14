Возгорание на полигоне под Воронежем потушили
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о полной ликвидации возгорания на полигоне "Погоново" в Воронежской области.
"Возгорание сухой травы на полигоне "Погоново" в Воронежской области полностью ликвидировано", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу вечером.
По информации российского военного ведомства, материальный ущерб объектам полигона не причинен.
Как ранее сообщили военные, возгорание произошло в результате пала травы, огонь перекинулся на территорию полигона.
"Это обычный полигон. Никаких хранилищ боеприпасов там нет", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.