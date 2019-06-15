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Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступника, серьезно ранившего ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по КЧР Айдамира Джанкёзова.

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.

В медицинском учреждении агентству сообщили, что состояние Джанкёзова оценивается как тяжелое.

Карачаево-Черкесия

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